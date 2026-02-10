"Mort d'un berger" avec Anny Duperey à revoir sur France 3 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

Jeudi 12 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Mort d'un berger", une fiction de 90 minutes adaptée du roman de Franz-Olivier Giesbert par Catherine Ramberg, réalisée par Christian Bonnet.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le massif du Sancy, au cœur de l’Auvergne, Patrick, un berger d’une quarantaine d’années, est victime d’une terrible attaque. Sa mère, Marceline, persuadée qu’il a été tué par des loups, décide de se venger.

Mais lorsque l’attaque se révèle être un meurtre, la quête de Marceline prend une autre tournure. Qui est donc le prédateur qui lui a enlevé son fils unique ?

Avec : Anny Duperey (Marceline Dalmas), Guillaume Arnault (Le Muet), Daphné Girard (Juliette), Edouard Montoute (Capitaine Durinteau), Elie-Rose Dalmay (Adjudant Mélanie Rosier), Soren Prévost (Jean-Guillaume Fuchs), Nadia Fossier (Marion Fuchs), Pascal Gimenez (Patrick Dalmas)...