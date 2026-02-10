recherche
Fictions

"Mort d'un berger" avec Anny Duperey à revoir sur France 3 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 février 2026 195
"Mort d'un berger" avec Anny Duperey à revoir sur France 3 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

Jeudi 12 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Mort d'un berger", une fiction de 90 minutes adaptée du roman de Franz-Olivier Giesbert par Catherine Ramberg, réalisée par Christian Bonnet.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le massif du Sancy, au cœur de l’Auvergne, Patrick, un berger d’une quarantaine d’années, est victime d’une terrible attaque. Sa mère, Marceline, persuadée qu’il a été tué par des loups, décide de se venger.

Mais lorsque l’attaque se révèle être un meurtre, la quête de Marceline prend une autre tournure. Qui est donc le prédateur qui lui a enlevé son fils unique ?

Avec : Anny Duperey (Marceline Dalmas), Guillaume Arnault (Le Muet), Daphné Girard (Juliette), Edouard Montoute (Capitaine Durinteau), Elie-Rose Dalmay (Adjudant Mélanie Rosier), Soren Prévost (Jean-Guillaume Fuchs), Nadia Fossier (Marion Fuchs), Pascal Gimenez (Patrick Dalmas)...
Dernière modification le mardi, 10 février 2026 10:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 12 février 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 12 février 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

10 février 2026 - 12:03

Sur le même thème...

&quot;Va, vis et deviens&quot; avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem à revoir sur France 4 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

"Va, vis et deviens" avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem à revoir sur France 4 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

10 février 2026 - 10:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par …

09 février 2026 - 10:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...