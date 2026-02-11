recherche
"Toute la vérité - Avatar meurtrier" à revoir sur Arte vendredi 13 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 135
De sombres histoires de famille et une jeune fille assassinée : la commissaire Judith Mohn tente de démêler les nœuds d’une affaire complexe et pleine de secrets. Une fiction à voir ou à revoir sur Arte vendredi 13 février 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Après un accident de la route, le corps sans vie d’une jeune fille de 16 ans est retrouvé dans le coffre d’une voiture appartenant à un dealer. La commissaire Judith Mohn reconnaît l’adolescente : il s’agit de Jette Mertens, la fille d’un couple d’amis.

Appelée la veille sur le lieu d'une fête, la commissaire avait aperçu la jeune fille et l'avait alors renvoyée chez elle. Assaillie par la culpabilité, Judith va tout faire pour retrouver le meurtrier de Jette.

Accompagnée de son collègue Freddy, elle réalise vite que Sarah, la petite sœur de Jette, en sait plus qu’elle ne le prétend. Quel est le lien entre le meurtre de Jette et ce mystérieux Leo, avec qui Sarah discute sur Internet ? Qui a piraté l’ordinateur de Jette ? Le mystère s’épaissit à mesure que Judith découvre les secrets de la famille Mertens. Lorsque Sarah disparaît à son tour, l'enquête se transforme en course contre la montre…

Un thriller retors emmené par la toujours tenace commissaire Mohn, brillamment interprétée par Christina Hecke.

Dernière modification le mercredi, 11 février 2026 11:04
