"Meurtres aux îles de Lérins" à revoir sur France 3 samedi 14 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 février 2026 185
"Meurtres aux îles de Lérins" à revoir sur France 3 samedi 14 février 2026

Samedi 14 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Meurtres aux îles de Lérins", une enquête qui fait écho à la légende du Masque de fer et aux différentes identités qui lui ont été attribuées.

L'histoire en quelques lignes...

Aux îles de Lérins, Christophe Beaumont, un producteur de cinéma, est retrouvé mort sur le tournage du film adapté de la légende du Masque de fer.

Chargée de l’enquête, Laure Castaldi est surprise de retrouver sa sœur Manon sur la scène de crime. Cette dernière vient d’être mutée sous ses ordres à la brigade de Cannes. Elles ne se sont pas vues depuis que Laure n’est pas venue à l’enterrement de leur mère.

Leur enquête sur le crime du producteur révélera des suspects qui semblent faire écho à la légende du Masque de fer et aux différentes identités qui lui ont été attribuées...

Avec : Ophélia Kolb (Laure Castaldi), Pauline Bression (Manon Castaldi), Eva Darlan (Jeanne Beaumont), Robinson Stevenin (Antoine Chevalier), Jean-Michel Noirey (Bruno Castaldi), Eric Pucheu (Florian Rivière), Bambo Da Silva (Clément Botella), Aurélien Vacher (Etienne Balian), Patrick Rocca (Christophe Beaumont)... 

Dernière modification le jeudi, 12 février 2026 10:18
