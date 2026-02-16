recherche
"Le crime lui va si bien - À l'italienne" à revoir sur T18 mercredi 18 février 2026 avec Claudia Tagbo

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 février 2026 69
Mercredi 18 février 2026 à 20:55, T18 rediffusera un épisode de la collection "Le crime lui va si bien" avec Claudia Tagbo et Hélène Seuzarett  : « À l'italienne ».

"Le crime lui va si bien" revendique le droit à la légèreté et à la fantaisie. Cette collection de comédies policières veut tendre un miroir sur la France d’aujourd’hui, et porter un regard vrai et sincère sur cette ruralité authentique, entre ville et campagne.

Épisode 1x07 À l'Italienne

Alors que rien ne va plus dans la relation entre Gaby et Céline, voilà qu’on découvre dans un fossé, abattu d'une balle entre les deux yeux, un paisible réparateur de vélos d’origine italienne.

En creusant son passé, les deux flics découvrent avec stupeur que cet homme était lié à la mafia italienne. Céline s’emballe aussitôt sur cette piste, tandis que Gaby sent que la vérité est probablement ailleurs. Pas de quoi arranger les relations de leur binôme… Et si elles décidaient finalement de se séparer ?

Avec : Claudia Tagbo (Gaby Molina), Hélène Seuzaret (Céline Richer), Julien Ratel (Darger), Bruno Lochet (Anton Vargas), Laurent Manzoni (Félix Fontan).

Publié dans Fictions, Mercredi
Suivez nous...