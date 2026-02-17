recherche
"Les blessures de l'île" à revoir sur France 3 jeudi 19 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 février 2026 202
"Les blessures de l'île" à revoir sur France 3 jeudi 19 février 2026

Jeudi 19 février 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Les blessures de l'île", une fiction réalisée par Edwin Baily avec Stéphane Freiss, Narie-José Nat et Flore Bonaventura.

L'histoire en quelques lignes...

Manon termine de longues études en neurochirurgie. Pour pouvoir vivre et financer son cursus, elle travaille comme nettoyeuse de scènes de crime.

Cette activité lui vaut d'être envoyée, un jour, sur une île bretonne où a été commis un meurtre, le premier depuis un siècle. Une inconnue a été tuée dans une maison abandonnée, sur la pointe du Finistère. On la dit hantée.

Gregor Gourvennec, gendarme originaire de l'île, enquête sur ce crime, qui le ramène à un passé qu'il voulait oublier. Manon, prisonnière à ses côtés de cette île qu'une tempête isole du continent, n'imagine pas qu'elle a rendez-vous avec son destin...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Dernière modification le mardi, 17 février 2026 10:59
