"Flair de famille - Guet-Apens" à revoir sur France 2 vendredi 20 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 février 2026 114
Vendredi 20 février 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir un épisode de la collection "Flair de famille" avec Samuel Labarthe et Virginie Hocq : « Guet-Apens ».

L'histoire en quelques lignes...

Le cadavre d'un chef d'entreprise, Gilles Rouvière, est retrouvé au fond d'une cour. Et un incendie criminel se déclare dans une cabane perchée dans les arbres.

Pour le commissaire François Flament et sa sœur, la capitaine Caroline Flament, les deux événements sont liés : l'homme retrouvé mort en ville était le propriétaire de ce site idyllique au cœur de la forêt. Mais qui lui en voulait au point de le tuer ? Nora Bernal, une femme délaissée ? Géraldine Prévôt, une associée flouée ? Renaud Darcheville, un ami ou plutôt une connaissance de longue date ? Tristan Eicher, un employé humilié ?

François et Caroline sont bientôt convaincus que le meurtrier n’a pas agi seul. Frère et sœur, ils n'ont pas leur pareil pour flairer les secrets de famille, derrière les apparences.

