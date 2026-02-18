"Disparue" : une fiction Allemande inspiré d'un fait divers réel à revoir sur Arte vendredi 20 février 2026

Meurtre, pornographie et corruption : inspiré d'un fait divers réel, un polar captivant réalisé par Dominik Graf, l’un des maîtres du genre, à revoir sur Arte vendredi 20 février 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Une petite ville de Franconie, non loin de la frontière tchèque. C’est là que Sina Kolb, une écolière de 8 ans, a disparu autrefois sans laisser de traces.

Le commissaire Altendorf, aujourd’hui à la retraite, a été chargé de l’enquête avant d'en être dessaisi. Son successeur a ensuite fait arrêter Emmanuel Stock, un malade mental qui a avoué le meurtre de la fillette, puis s’est rétracté. Bien qu'aucune preuve n’ait pu être retenue contre lui, il a été condamné à la détention à vie dans un service psychiatrique fermé. L’ancien commissaire en est encore révolté.

À l’occasion d’une excursion dans la région du drame, il fait la connaissance du jeune commissaire Niklas Tanner. Celui-ci enquête sur un crime récent, mais sous l’impulsion de son aîné, il se passionne bientôt pour l’affaire vieille de onze ans…

Erreur judiciaire ?

Auteur policier à succès outre-Rhin, connu pour le réalisme de ses intrigues, Friedrich Ani a fourni le scénario de cette fiction en rouvrant un dossier bien réel qui a fait beaucoup de bruit : le 7 mai 2001, Peggy Knobloch disparaît à la sortie de l’école. Sa mère tarde à en informer la police. S’ensuivent diverses irrégularités qui viennent entacher la procédure.

La condamnation du Germano-Turc Ulvi Kulac, handicapé mental à la suite d'une méningite, ne convainc personne. On a depuis appris que la mère de la victime aurait été liée au milieu de la pornographie infantile, particulièrement développée le long de la frontière. Par ailleurs, des témoins affirment avoir vu Peggy après la date supposée du crime. Après la mobilisation de la population, un avocat a déposé en 2011 une demande de révision du procès d'Ulvi Kulac.