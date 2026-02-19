"Meurtres à Font-Romeu" à revoir sur France 3 samedi 21 février 2026 avec Stéphane Henon & Béatrice de La Boulaye

À voir ou à revoir à 21:10 sur France 3 samedi 21 février 2026, un opus de la collection "Meurtres à..." : « Meurtres à Font-Romeu » réalisé par Marion Lallier avec Stéphane Henon et Béatrice de La Boulaye.

L'histoire en quelques lignes...

La petite ville de Font-Romeu est sous le choc. Le père Baptiste vient d’être retrouvé assassiné dans le célèbre Ermitage, non loin du Centre national d’entraînement en altitude.

Alors que le lieutenant Thomas Errelbaz, en charge de l’enquête, semble gérer les investigations de façon dilettante, sa collègue Julie Delpech, fraîchement arrivée de Paris, a à peine le temps de poser ses bagages.

L’enquête mène les deux gendarmes à s’intéresser au célèbre centre sportif et à Christine, sa directrice... Mais une vérité vient redistribuer les cartes...

À Font-Romeu, un individu mystérieux est bel et bien en train de régler de vieux comptes avec le passé.

Avec Stéphane Henon (Thomas Errelbaz), Béatrice de La Boulaye (Julie Delpech), Karim Belkhadra (Hicham Naouri), Carine Ribert (Evelyne Martenon), Mathilde Cerf (Lisa Orthiz), Anne Loiret (Christine Orthiz), Eric Savin (J-C Doumenic), Marie-Philomène Nga (Soeur Marie-Rose)...