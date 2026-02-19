recherche
Fictions

"Meurtres à Font-Romeu" à revoir sur France 3 samedi 21 février 2026 avec Stéphane Henon & Béatrice de La Boulaye

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 février 2026 141
"Meurtres à Font-Romeu" à revoir sur France 3 samedi 21 février 2026 avec Stéphane Henon & Béatrice de La Boulaye

À voir ou à revoir à 21:10 sur France 3 samedi 21 février 2026, un opus de la collection "Meurtres à..." : « Meurtres à Font-Romeu » réalisé par Marion Lallier avec Stéphane Henon et Béatrice de La Boulaye.

L'histoire en quelques lignes...

La petite ville de Font-Romeu est sous le choc. Le père Baptiste vient d’être retrouvé assassiné dans le célèbre Ermitage, non loin du Centre national d’entraînement en altitude.

Alors que le lieutenant Thomas Errelbaz, en charge de l’enquête, semble gérer les investigations de façon dilettante, sa collègue Julie Delpech, fraîchement arrivée de Paris, a à peine le temps de poser ses bagages.

L’enquête mène les deux gendarmes à s’intéresser au célèbre centre sportif et à Christine, sa directrice... Mais une vérité vient redistribuer les cartes...

À Font-Romeu, un individu mystérieux est bel et bien en train de régler de vieux comptes avec le passé.

Avec Stéphane Henon (Thomas Errelbaz), Béatrice de La Boulaye (Julie Delpech), Karim Belkhadra (Hicham Naouri), Carine Ribert (Evelyne Martenon), Mathilde Cerf (Lisa Orthiz), Anne Loiret (Christine Orthiz), Eric Savin (J-C Doumenic), Marie-Philomène Nga (Soeur Marie-Rose)...

Dernière modification le jeudi, 19 février 2026 10:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le Gala de clôture de Patinage artistique des JO de Milan diffusé en direct sur France 2 samedi 21 février 2026

Le Gala de clôture de Patinage artistique des JO de Milan diffusé en direct sur France 2 samedi 21 février 2026

19 février 2026 - 09:30

Sur le même thème...

&quot;Disparue&quot; : une fiction Allemande inspiré d'un fait divers réel à revoir sur Arte vendredi 20 février 2026

"Disparue" : une fiction Allemande inspiré d'un fait divers réel à revoir sur Arte vendredi 20 février 2026

18 février 2026 - 09:30

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par …

16 février 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...