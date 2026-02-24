recherche
Fictions

"L'archer noir" avec Laurent Ournac et Hélène Degy à revoir sur France 3 jeudi 26 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 février 2026 124
"L'archer noir" avec Laurent Ournac et Hélène Degy à revoir sur France 3 jeudi 26 février 2026

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir “L'archer noir”, une fiction de 90 minutes avec Laurent Ournac et Hélène Degy.

L'histoire en quelques lignes...

Au cœur du massif de la Sainte-Victoire, un corps criblé de flèches est découvert par des soldats lors d’un entraînement militaire en forêt.

Diane Giraud, lieutenant de gendarmerie chargée de l’enquête, se retrouve associée au capitaine Alex Lançon, officier juriste, dépêché par l’armée de terre pour assister à l’enquête des gendarmes. Au cours de leurs investigations, Alex et Diane découvrent que les flèches sont des reproductions de celles que décochait l’« Archer noir ». Célébrité mythique locale, l’Archer noir aurait sévi dans toute la région en 975 pour défendre les habitants face à la piraterie barbaresque de l’époque.

Mais Alex et Diane ne vont pas seulement résoudre une enquête de gendarmerie. Les deux enquêteurs, qui semblent s’entendre à merveille, vont peut-être en découvrir autant sur eux que sur la victime…

Avec : Laurent Ournac, Hélène Degy, Christian Rauth, Pierre Forest, Estelle Vincent et Laurent Spievogel.

Dernière modification le mardi, 24 février 2026 12:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un amour de jeunesse&quot; avec Stéphane de Groodt et Isabelle Gélinas sur France 4 jeudi 26 février 2026

"Un amour de jeunesse" avec Stéphane de Groodt et Isabelle Gélinas sur France 4 jeudi 26 février 2026

24 février 2026 - 12:03

Sur le même thème...

Le film &quot;Petit paysan&quot; d'Hubert Charuel à revoir sur NOVO19 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

Le film "Petit paysan" d'Hubert Charuel à revoir sur NOVO19 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

23 février 2026 - 13:21

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...