"L'archer noir" avec Laurent Ournac et Hélène Degy à revoir sur France 3 jeudi 26 février 2026

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir “L'archer noir”, une fiction de 90 minutes avec Laurent Ournac et Hélène Degy.

L'histoire en quelques lignes...

Au cœur du massif de la Sainte-Victoire, un corps criblé de flèches est découvert par des soldats lors d’un entraînement militaire en forêt.

Diane Giraud, lieutenant de gendarmerie chargée de l’enquête, se retrouve associée au capitaine Alex Lançon, officier juriste, dépêché par l’armée de terre pour assister à l’enquête des gendarmes. Au cours de leurs investigations, Alex et Diane découvrent que les flèches sont des reproductions de celles que décochait l’« Archer noir ». Célébrité mythique locale, l’Archer noir aurait sévi dans toute la région en 975 pour défendre les habitants face à la piraterie barbaresque de l’époque.

Mais Alex et Diane ne vont pas seulement résoudre une enquête de gendarmerie. Les deux enquêteurs, qui semblent s’entendre à merveille, vont peut-être en découvrir autant sur eux que sur la victime…

Avec : Laurent Ournac, Hélène Degy, Christian Rauth, Pierre Forest, Estelle Vincent et Laurent Spievogel.