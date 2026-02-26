recherche
Fred Testot incarne "Le Grêlé" dans une fiction en tournage pour M6 en Belgique

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 février 2026 204
Ce jeudi 26 février 2026, Fred Testot, Anne Marivin et Laura Sepul ont débuté pour M6 le tournage d'une fiction librement inspirée de l’affaire du Grêlé, l'un des cold cases les plus célèbres et les plus longs de l'histoire criminelle française.

L'histoire en quelques lignes...

François Vérove (Fred Testot) est l'homme que tout le monde admire : gendarme exemplaire, père aimant, voisin serviable. En préretraite, il coule des jours heureux avec Marianne (Anne Marivin) son épouse depuis plus de 30 ans dans un joli pavillon.

Mais alors que Claire (Laura Sepul), juge d'instruction acharnée du pôle Cold Case, rouvre l'enquête sur « le Grêlé » – un tueur en série insaisissable qui a terrorisé la région parisienne dans les années 80/90 – des failles commencent à apparaître. Regards trop insistants, malaise inexpliqué, silences de plus en plus lourds... Le masque de « Papa-Parfait » se fissure.

Un soir, en plein apéro familial, François s'éclipse pour une course banale... et ne revient jamais. Pour Marianne, sa femme, et Justine, leur fille gendarme, l'inquiétude se transforme alors en angoisse : et si l'homme qu'elles croyaient connaître leur cachait l'impensable ?

Le tournage a débuté jeudi 26 février 2026 et se déroulera jusqu'au 20 mars dans la région de liège en Belgique.

