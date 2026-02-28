"Papa malgré lui", fiction inédite avec Arnaud Ducret et Barbara Cabrita sur TF1 lundi 2 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir "Papa malgré lui", une fiction inédite réalisée par Chris Briant avec Arnaud Ducret, Barbara Cabrita, Maud Baecker et Elodie Poux.

L'histoire en quelques lignes...

À 43 ans, Alex, journaliste fêtard et insouciant, voit sa vie basculer le jour où il apprend d'une ancienne conquête, qu'il est le père d'une adolescente de 15 ans, Manon.

Tout d'abord poussé par la curiosité, il va commencer à s'attacher de plus en plus à cette fille qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'il découvre qu'elle est harcelée à l'école, il décide de la protéger à tout prix et va infiltrer son lycée en se faisant passer pour le professeur d'histoire.

Une mission qui va mettre en danger sa vie sentimentale, sa carrière ainsi que sa relation avec Manon...

Avec : Arnaud Ducret (Alex), Barbara Cabrita (Ana), Maud Baecker (Cécilia), Elodie Poux (La proviseure), Lara Tavella (Manon), Meylie Vignaud Pilarski (Inès), Yara Charry (Julie), Franz Lang (Paul Mercier), Alix Benezech (Mère d'Inès), Rafael de Ferran (Oxance), Daisy Freyja (Daisy), Claire-Lise Lecerf (Elise/Sofia)...