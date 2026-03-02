"Au cœur de nos terres", fiction inédite avec Mathilde Seigner sur France 2 mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Laure, commerciale en matériel agricole, revient dans l'exploitation familiale après l'accident cardiaque de Julien, son frère. Elle y découvre une ferme au bord de la faillite, son frère en voulant se diversifier s'est surendetté. Comment a-t-il pu s'enfoncer autant ?
Aidée d'Antoine, son amour de jeunesse et aujourd'hui gérant d'une association d'agriculteurs en difficulté, Laure découvre un complot visant à pousser les agriculteurs à la faillite pour racheter leurs terres... Et alors que l'eau vient à manquer dans la région, Laure comprend que sa famille et d'autres agriculteurs sont les cibles d'un vaste plan de mainmise sur l'eau, maquillé en écologie vertueuse...
Avec : Mathilde Seigner (Laure Levêque), Caroline Proust (Adeline Levêque), Clémence Massart (Christiane Levêque), Justine Lacroix (Jeanne Levêque), Côme Thieulin (Julien Levêque), Stéphane Blancafort (Antoine), Patrick Descamps (Rudel), Maxime Jullia (Jacques Levêque - jeune), Laurent Secco (Maxime)...