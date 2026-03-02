recherche
"Au cœur de nos terres", fiction inédite avec Mathilde Seigner sur France 2 mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 mars 2026 194
"Au cœur de nos terres", fiction inédite avec Mathilde Seigner sur France 2 mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 4 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Au cœur de nos terres", une fiction inédite réalisée par Didier Le Pêcheur avec Mathilde Seigner.

L'histoire en quelques lignes...

Laure, commerciale en matériel agricole, revient dans l'exploitation familiale après l'accident cardiaque de Julien, son frère. Elle y découvre une ferme au bord de la faillite, son frère en voulant se diversifier s'est surendetté. Comment a-t-il pu s'enfoncer autant ?

Aidée d'Antoine, son amour de jeunesse et aujourd'hui gérant d'une association d'agriculteurs en difficulté, Laure découvre un complot visant à pousser les agriculteurs à la faillite pour racheter leurs terres... Et alors que l'eau vient à manquer dans la région, Laure comprend que sa famille et d'autres agriculteurs sont les cibles d'un vaste plan de mainmise sur l'eau, maquillé en écologie vertueuse...

Avec : Mathilde Seigner (Laure Levêque), Caroline Proust (Adeline Levêque), Clémence Massart (Christiane Levêque), Justine Lacroix (Jeanne Levêque), Côme Thieulin (Julien Levêque), Stéphane Blancafort (Antoine), Patrick Descamps (Rudel), Maxime Jullia (Jacques Levêque - jeune), Laurent Secco (Maxime)...

