"Meurtres à Brides-les-Bains" avec Line Renaud à revoir sur France 3 jeudi 5 mars 2026

Jeudi 5 mars 2026 à 21:05, France 3 rediffusera “Meurtres à Brides-les-Bains”, un volet de sa collection “Meutres à...” avec dans les principaux rôles Line Renaud, Patrick Catalifo, Hamideh Doustdar et Hubert Roulleau.

L'histoire en quelques lignes...

Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé ses valises dans une belle demeure nichée sur les hauteurs de Brides-les-bains, est confrontée à l’assassinat de Georges, son mari, qui s’était enfui du village il y a dix ans après avoir été accusé de meurtre. C’est le commandant Julien Forest, 50 ans, qui est en charge de l’affaire... Mais ces deux-là ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre… Le meurtre de Georges n’est que le début...

Quels secrets cache la petite station thermale de Brides-les-Bains ?

Avec : Line RENAUD (Gabrielle SANDRAZ), Patrick CATALIFO (Julien FOREST), Hamideh DOUSTDAR (Nadia DARMONT), Hubert ROULLEAU (Vincent ROSSI)