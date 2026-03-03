"Meurtres à Brides-les-Bains" avec Line Renaud à revoir sur France 3 jeudi 5 mars 2026

L'histoire en quelques lignes...
Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé ses valises dans une belle demeure nichée sur les hauteurs de Brides-les-bains, est confrontée à l’assassinat de Georges, son mari, qui s’était enfui du village il y a dix ans après avoir été accusé de meurtre. C’est le commandant Julien Forest, 50 ans, qui est en charge de l’affaire... Mais ces deux-là ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre… Le meurtre de Georges n’est que le début...
Quels secrets cache la petite station thermale de Brides-les-Bains ?
Avec : Line RENAUD (Gabrielle SANDRAZ), Patrick CATALIFO (Julien FOREST), Hamideh DOUSTDAR (Nadia DARMONT), Hubert ROULLEAU (Vincent ROSSI)