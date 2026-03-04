La fiction policière "À chacun son secret" à revoir sur Arte vendredi 6 mars 2026

Vendredi 6 mars 2026 à 20:55, Arte rediffusera "À chacun son secret", une fiction policiaire allemande réalisée par Francis Meletzky.

L'histoire en quelques lignes...

Mutée à Hambourg dans une unité de la police judiciaire, la commissaire Katharina Tempel doit enquêter sur la disparition d’un couple de médecins. Ulla Leitermann est bien parvenue à appeler brièvement à l’aide, mais à l’arrivée de la police, elle et son mari avaient disparu.

Aux côtés de son nouveau chef Georg König et de sa collègue Dela Tahiri, la jeune policière se lance avec zèle dans cette première mission. L’équipe ne tarde pas à découvrir Hans Leitermann, inconscient sur sa péniche, mais ne trouve aucune trace de son épouse. Les deux praticiens gèrent une clinique de diagnostic prénatal, où sont pratiquées des interruptions de grossesse. Se sont-ils fait des ennemis parmi les militants anti-avortement ? Ulla est-elle encore en vie ?

Au fil de l’enquête, Katharina plonge dans une spirale de plus en plus sombre, qui la confronte à ses propres démons…

La responsabilité en question

Avec cette fiction riche en rebondissements, la réalisatrice allemande Francis Meletzky signe le premier volet d’une nouvelle série criminelle hambourgeoise, qui met en scène l’ambitieuse commissaire Katharina Tempel, incarnée avec brio par l’actrice Franziska Hartmann.

Une enquête aux rouages complexes, qui interroge la question de la responsabilité.