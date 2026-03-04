recherche
Fictions

La fiction policière "À chacun son secret" à revoir sur Arte vendredi 6 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 mars 2026 162
La fiction policière "À chacun son secret" à revoir sur Arte vendredi 6 mars 2026

Vendredi 6 mars 2026 à 20:55, Arte rediffusera "À chacun son secret", une fiction policiaire allemande réalisée par Francis Meletzky.

L'histoire en quelques lignes...

Mutée à Hambourg dans une unité de la police judiciaire, la commissaire Katharina Tempel doit enquêter sur la disparition d’un couple de médecins. Ulla Leitermann est bien parvenue à appeler brièvement à l’aide, mais à l’arrivée de la police, elle et son mari avaient disparu.

Aux côtés de son nouveau chef Georg König et de sa collègue Dela Tahiri, la jeune policière se lance avec zèle dans cette première mission. L’équipe ne tarde pas à découvrir Hans Leitermann, inconscient sur sa péniche, mais ne trouve aucune trace de son épouse. Les deux praticiens gèrent une clinique de diagnostic prénatal, où sont pratiquées des interruptions de grossesse. Se sont-ils fait des ennemis parmi les militants anti-avortement ? Ulla est-elle encore en vie ?

Au fil de l’enquête, Katharina plonge dans une spirale de plus en plus sombre, qui la confronte à ses propres démons…

La responsabilité en question

Avec cette fiction riche en rebondissements, la réalisatrice allemande Francis Meletzky signe le premier volet d’une nouvelle série criminelle hambourgeoise, qui met en scène l’ambitieuse commissaire Katharina Tempel, incarnée avec brio par l’actrice Franziska Hartmann.

Une enquête aux rouages complexes, qui interroge la question de la responsabilité.

Dernière modification le mercredi, 04 mars 2026 12:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les vikings : des origines à la chute&quot; sur RMC Découverte vendredi 6 mars 2026

"Les vikings : des origines à la chute" sur RMC Découverte vendredi 6 mars 2026

04 mars 2026 - 13:17

Sur le même thème...

&quot;Adieu poulet&quot; avec Lino Ventura et Patrick Dewaere à revoir sur France 5 vendredi 6 mars 2026 (vidéo)

"Adieu poulet" avec Lino Ventura et Patrick Dewaere à revoir sur France 5 vendredi 6 mars 2026 (vidéo)

04 mars 2026 - 12:25

A ne pas manquer...

&quot;Arnaques !&quot; vendredi 6 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités (vidéo)

"Arnaques !" vendredi 6 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici le…

04 mars 2026 - 12:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...