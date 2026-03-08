"Le fantôme des Saintes" à revoir sur France 3 mardi 10 mars 2026

Mardi 10 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Le fantôme des Saintes", une fiction réalisée par Marc Barrat avec Anne Décis et Denis Maréchal.

L'histoire en quelques lignes...

L’archipel paradisiaque des Saintes. Le corps de Caroline Boissaux, propriétaire de l'Hôtel Tourment d'Amour, est retrouvé en bas d’une falaise. Comme la légende de Caroline : une Saintoise amoureuse du Chevalier de Fréminville qui par dépit amoureux, s’est jetée de la même falaise 200 ans plus tôt.

L’enquête de la Capitaine Gaëlle Boissaux, originaire de Terre-de-Haut, prend une tournure personnelle quand son amour de jeunesse, Ludovic Augustin, originaire de Terre-de-Bas, est mandaté sur l’île pour l’épauler.

Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leurs surprises : en plus d’une enquête romanesque qui résonne avec leur histoire passée, ils doivent appréhender un fantôme qui terrorise la population ! Certains disent qu’il s’agirait du fantôme de Caroline…

Avec : Anne Décis (Gaëlle Boissaux), Denis Maréchal (Ludovic Augustin), Audrey Postel (Diane Da Silva), France Zobda (Nicole Joy), Olivier Chantreau (Régis Boissaux), Romane Jousset (Suzanne), Julien Béramis (Marcus), Elisa Servier (Solange), Nathaly Coualy (Patricia)...