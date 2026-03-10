recherche
Fictions

"Meurtres dans les Trois Vallées" avec Line Renaud à revoir sur France 3 jeudi 12 mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 mars 2026
"Meurtres dans les Trois Vallées" avec Line Renaud à revoir sur France 3 jeudi 12 mars 2026 © Christophe STRAMBA-BADIALI / HAYTH

Jeudi 12 mars 2025 à 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Meurtres dans les Trois Vallées" avec Line Renaud et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

Une jeune femme est retrouvée morte au pied d’un pic rocheux à l’aube, les mains croisées sur la poitrine, le visage apaisé. Accident ? Crime ? Pourquoi cette mise en scène ? Pourquoi ressemble-t-elle tant au suicide de cette jeune femme morte en pleine guerre de 14, retrouvée exactement au même endroit et dans les mêmes circonstances ?

Le commandant Godard, depuis un an seulement à la tête du peloton de gendarmerie, démarre une enquête étrange, qui va le conduire dans le passé et la grande histoire de la guerre, comme au présent industriel à la pointe de la technologie dans la vallée. Mais ce sera encore et toujours Gabrielle, à la croisée de toutes les histoires, gardienne des destins de tous, qui le mettra sur la piste d’un événement oublié. Un évènement lié à une grande et folle histoire d’amour née autour d’un secret que renferme cette montagne depuis des milliers d’années…

Avec : Line Renaud (Gabrielle Sandraz), Samuel Labarthe (Alexandre Godard), Sophie de Fürst (Chloé), Mathieu Metral (Thomas), Hubert Roulleau (Vincent Rossi), Caroline Bourg (Agnès), Geoffroy Thiebaut (Vincent).

Dernière modification le mardi, 10 mars 2026 10:51
Fictions
Suivez nous...