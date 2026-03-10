"Meurtres dans les Trois Vallées" avec Line Renaud à revoir sur France 3 jeudi 12 mars 2026

L'histoire en quelques lignes...
Une jeune femme est retrouvée morte au pied d’un pic rocheux à l’aube, les mains croisées sur la poitrine, le visage apaisé. Accident ? Crime ? Pourquoi cette mise en scène ? Pourquoi ressemble-t-elle tant au suicide de cette jeune femme morte en pleine guerre de 14, retrouvée exactement au même endroit et dans les mêmes circonstances ?
Le commandant Godard, depuis un an seulement à la tête du peloton de gendarmerie, démarre une enquête étrange, qui va le conduire dans le passé et la grande histoire de la guerre, comme au présent industriel à la pointe de la technologie dans la vallée. Mais ce sera encore et toujours Gabrielle, à la croisée de toutes les histoires, gardienne des destins de tous, qui le mettra sur la piste d’un événement oublié. Un évènement lié à une grande et folle histoire d’amour née autour d’un secret que renferme cette montagne depuis des milliers d’années…
Avec : Line Renaud (Gabrielle Sandraz), Samuel Labarthe (Alexandre Godard), Sophie de Fürst (Chloé), Mathieu Metral (Thomas), Hubert Roulleau (Vincent Rossi), Caroline Bourg (Agnès), Geoffroy Thiebaut (Vincent).