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Inédit : "Meurtres en Gironde" sur France 3 samedi 28 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 mars 2026 190
Inédit : "Meurtres en Gironde" sur France 3 samedi 28 mars 2026

Samedi 28 mars 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres en Gironde", une fiction inédite avec Blandine Bellavoir, Marc Ruchmann et Lola Dubini.

L'histoire en quelques lignes...

Qui en voulait à ce point à Éliane Caron, militante écologique très investie dans la protection de la forêt Landaise, au point de l'assassiner, et de laisser son corps dans une clairière ? Et quel rapport pourrait-il exister entre la victime et le célèbre roman Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac – le grand écrivain natif de la région –, dont une édition rare est retrouvée sur la victime ?

C'est cette enquête délicate que vont mener la Capitaine de gendarmerie Clara Castella et le commandant Julien Belmont. Pourtant, on découvre très vite qu’une histoire unit les deux gendarmes, et cette enquête va les obliger à affronter des blessures jamais cicatrisées...

Avec : Blandine Bellavoir (Clara Castella), Marc Ruchmann (Julien Belmont), Lola Dubini (Stéphanie Lacassagne), Julien Masdoua (Brigadier Barutel), Léo Labertrandie (Léo Vigan), Yann Sundberg (Charles Vigan), Rebecca Chateau (Marie Dormoy)... 

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