"L'art du crime" : 2 épisodes à revoir sur France 2 lundi 30 mars 2026 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

Lundi 30 mars 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

21:05 Épisode 6x02 Le code Delacroix

C'est au musée du Louvre qu'Antoine et Florence démarrent leur enquête. Un homme, grand amateur du peintre Eugène Delacroix, a en effet été assassiné, visiblement après avoir longuement admiré le fameux tableau "La Liberté guidant le peuple", qui a longtemps figuré sur des billets de banque français.

Simon, un adolescent aux facultés de mémorisation extraordinaires, est le seul témoin du drame. S'il n'a pas vu le visage du meurtrier, son hypermnésie pourrait néanmoins mettre les enquêteurs sur sa piste. Simon est par conséquent désormais en danger. Poursuivis par des tueurs, Antoine et Florence doivent prendre la fuite avec lui pour le protéger...

22:40 Épisode 8x01 Mission Raphaël

Au petit matin, dans la forêt du château de Chantilly, un jeune homme est retrouvé assassiné dans une mise en scène macabre qui imite étrangement un tableau du grand peintre de la Renaissance, Raphaël. La victime travaillait pour une célèbre autrice de best-sellers, Patricia Richter.

Antoine et Florence ne tardent pas à découvrir que le meurtrier a en fait reproduit scrupuleusement une situation décrite dans le prochain roman de la romancière consacré justement au peintre italien !