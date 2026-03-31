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"Mortelles Calanques" avec Philippe Bas à revoir sur France 3 jeudi 2 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 31 mars 2026 128
"Mortelles Calanques" avec Philippe Bas à revoir sur France 3 jeudi 2 avril 2026

Jeudi 2 avril 2026 à 21:10, France 3 rediffusera la fiction “Mortelles Calanques” réalisée par Claude-Michel Rome avec Philippe Bas, Shemss Audat et Arnaud Binard dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Les « Écumeurs », c’est un petit groupe de jeunes passionnés par la nature et la « vie sauvage ». Ils évoluent en clan et plongent de 30 mètres dans les calanques. Ils vivent selon des règles strictes, sous la direction autocratique d’un gourou.

Un jour, Robin, leur « leader », ne remonte pas après un plongeon phénoménal et trouve la mort. A-t-il raté son saut ou a-t-il été tué ?

La lieutenant de gendarmerie Samira El Katani est chargée d’enquêter sur sa mort. Phobique de l’eau et ne sachant pas nager, l’enquête semble compliquée à mener.

Par chance, elle peut compter sur la collaboration de l’ancien commando de la marine Bruno Tanguy, homme de mer, aux antipodes de sa collègue.

Un couple d’enquêteurs totalement atypique qui va devoir remonter le courant de l’histoire passée de cette communauté, afin de mettre à jour une vérité bien enfouie.

Au casting...

Avec Shemss AUDAT (Lieutenant Samira El Katani), Philippe BAS (Lieutenant Bruno Tanguy), Arnaud BINARD (Quentin Achard), Joyce BIBRING (Sandrine Decima), Iñaki LARTIGUE (Mathieu Mercadier), François-Dominique BLIN (Etienne/Pierre Chalier), Folco MARCHI (Alexandre), Jonathan CARDONNEL (Robin D’Olce), Elizabeth BOURGINE (Sophia D'Olce), Eric DENIZE (Pierre D'Olce).

Dernière modification le mardi, 31 mars 2026 10:14
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