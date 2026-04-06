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"Sœurs et demie" fiction inédite avec Jeanne Bournaud sur France 2 mercredi 8 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 avril 2026 194
"Sœurs et demie" fiction inédite avec Jeanne Bournaud sur France 2 mercredi 8 avril 2026 (vidéo)

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Soeurs et demie", une fiction inédite réalisée par Bénédicte Delmas qui mêle enquête policière et une relation familiale inattendue...

L'histoire en quelques lignes...

Anaïs Marchini, flic brillante mais cabossée, est mise à l’écart après une vidéo polémique sur les réseaux. Et surtout elle voit sa vie basculer quand elle devient, malgré elle, la tutrice de Gabrielle, sa demi-sœur de 11 ans, dont elle ignorait jusqu’à l’existence !

Précoce et dotée d’une curiosité inépuisable, Gabrielle bouleverse le quotidien solitaire d’Anaïs, totalement novice en matière de liens familiaux. Mais lorsque Anaïs décide, contre l’avis de ses supérieurs, d’enquêter sur l’apparent suicide d’un étudiant en médecine, Gabrielle, malgré son jeune âge, va se révéler être une alliée inattendue.

Les deux sœurs vont donc apprendre à s’apprivoiser et se retrouver à former un tandem improbable, mais terriblement efficace pour démêler un puzzle complexe.

Avec : Jeanne Bournaud (Anaïs), Anna Blézo (Gabrielle), Alban Aumard (Jean-Louis), Vincent Winterhalter (Commissaire), Claire Nadeau (Albertine Carriau), Clément Aubert (Marc), Marin Langlois (Thibault Villard), Zélie Brackman (Marilou Van Dijk).

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