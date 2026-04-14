Julien Gaspar-Oliveri incarne Samuel Paty dans "La rumeur", une fiction en tournage pour France Télévisions

Julien Gaspar-Oliveri et Cécile Bois ont débuté la semaine dernière le tournage de "La rumeur", une fiction librement adaptée de l’enquête en roman graphique « Crayon noir – Samuel Paty, histoire d’un prof » de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais.

L'histoire en quelques lignes...

Assia, une adolescente en quête d'attention, invente un mensonge sur son professeur d’histoire, Samuel Paty, à propos de son cours sur la liberté d’expression illustré par les caricatures du prophète, suite à l’attentat de Charlie Hebdo.

Son père, épaulé par un activiste islamiste, embrase les réseaux sociaux, transformant le mensonge de sa fille en une rumeur incontrôlable qui s’intensifie… Cécile, la principale du collège, tente en vain d’éteindre l’incendie.

Assia s’enferre dans son mensonge et Samuel se retrouve de plus en plus isolé dans ce collège jusque-là paisible…

Le tournage a débuté le 7 avril et se déroule jusqu'au 7 mai 2026 en région parisienne.

Cette fiction, réalisée par Rodolphe Tissot, sera diffusée cet automne sur France Télévisions, probablement aux alentours de la commémoration du 6ème anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty en octobre prochain.

Avec : Julien Gaspar-Oliveri (Samuel Paty), Cécile Bois (Cécile Brunet), Manel BenYoucef (Assia Benarba), Eric Caravaca (Pommier), Jawad Derraji (Farid Benarba), Fadia Amajod (Mariam Kiroun), Maysan Suzannon (Farah Kiroun), Ilyana Zaouak (Rania Benarba), Sabila Moussadek (Faida Benarba), Salah Sassi (Bouzid El Fassi), Robin Boitard (Abduhla Anzorov), Cédric Vieira (François Brunet, mari de Cécile)...