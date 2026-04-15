"Toute la vérité - Virage dangereux", fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 17 avril 2026

Nouvelle enquête sous tension pour la commissaire Judith Mohn, après la chute à vélo d’un avocat réputé, plongé depuis dans le coma. Simple accident ou tentative d’assassinat ? Une enquête inédite à découvrir sur Arte vendredi 17 avril 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le Land de la Sarre, dans l’ouest de l’Allemagne, l’avocat Benjamin Gothe est victime d’une grave chute à vélo. vAlors qu’il est plongé dans un coma artificiel, tout porte à croire que ses freins ont été sabotés.

Appelés sur l’affaire, la commissaire Judith Mohn et son collègue Freddy Breyer mènent l’enquête : s’agit-il d’une tentative de meurtre de l’avocat réputé, en lien avec un dossier sensible dans lequel celui-ci était engagé ? Pourquoi Alain Montand, ami de Judith et ancien défenseur de Gothe, refuse-t-il de parler au nom du secret professionnel ? Et que cache Monika, l’épouse de la victime ?

Lorsque le domicile et le cabinet de Gothe sont cambriolés, la pression monte...

Tension croissante

Au fil des révélations et des silences, cette nouvelle enquête de la série Toute la vérité installe un climat inquiétant, entre secret professionnel et loyautés mises à l’épreuve.

Toujours aussi convaincante, Christina Hecke incarne avec justesse une enquêtrice déterminée dans une affaire où chacun semble avoir quelque chose à taire.