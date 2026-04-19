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"Scènes de ménages, 15 ans : enfin réunis !" à revoir sur M6 mardi 21 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 avril 2026 443
"Scènes de ménages, 15 ans : enfin réunis !" à revoir sur M6 mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le prime anniversaire des 15 ans de la série humoristique "Scènes de ménages".

Pour la toute première fois, les couples se retrouvent au même endroit !

Le temps d’un week-end, ils vont participer au mariage de Charlotte et Damien, l’occasion pour eux de se poser des questions sur leur propre relation et de célébrer l’amour.

Entre "Je t'aime" et "Mais pourquoi je te supporte encore ?”, cette journée sera marquée par des désirs naissants, des souvenirs nostalgiques et des interactions inédites !

Sans oublier la photo de mariage sur laquelle, enfin, ils se retrouveront tous avec le sourire… ou presque !

Avec : Valérie Karsenti (Liliane), Frédéric Bouraly (José), Gérard Hernandez (Raymond), Anne-Elisabeth Blateau (Emma), David Mora (Fabien), Amélie Etasse (Camille), Grégoire Bonnet (Philippe), Claire Chust (Leslie), Vinnie Dargaud (Léo), Claudia Mongumu (Louise), Ryad Baxx (Jalil), Élodie Poux (Alice), Majid Berhila (Sofiane)

En guests : Fred Testot (Damien), Caroline Vigneaux (Charlotte).

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