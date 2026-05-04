"Scènes de ménages" met le cap sur la Bretagne sur la Bretagne mardi 26 mai 2026 sur M6

Mardi 26 mai 2026 à 21:10, M6 diffusera un prime inédit de "Scènes de ménages" dans lequel les six couples prennent le large et s’offrent une parenthèse bien iodée en Bretagne...

Alors que certains viennent pour des raisons professionnelles, d’autres s’y rendent pour des raisons plus personnelles, voire singulières.

Ce périple en terrain celte sera notamment l’occasion pour Emma et Fabien d’enfin célébrer leur mariage, aux côtés de leur témoin de luxe, Raymond.

Abandonnés sur une île, pros dans l’art de la crêpe ou poursuivis par des fantômes, les autres couples vont, eux aussi, vivre des expériences inédites sur ce territoire riche de légendes et de traditions. De quoi ne plus leur donner envie de dire kenavo !

Voici ce qui va se passer...

José et Liliane sur une plage abandonnée...

Depuis que Liliane est maire, José ne la voit presque plus. Pour se retrouver, le couple décide alors de passer un week-end en amoureux sur les plages de Bretagne. Mais alors qu’ils visitent une petite île au large des côtes, ils décident de sortir des sentiers battus. Résultat, ils ratent le bateau-navette du retour et se retrouvent livrés à eux-mêmes… Ils voulaient être seuls ? Ils le seront... presque !

Avec la participation de Béatrice de la Boulaye.

Raymond, un témoin à toutes épreuves

Invité au mariage d’Emma et Fabien, Raymond envisageait un trajet en train, simple, rapide et confortable. C’était sans compter sur Estève, son doux dingue de neveu, qui s’est décidé à transformer le voyage en road-trip chaotique sur les routes de Bretagne. Entre panne de voiture, auto-stop, et conduite de tracteur, arriver à temps au mariage est loin d’être gagné...

Emma et Fabien, le grand jour !

Ça y est ! Après 15 ans de vie commune et trois enfants, le couple passe enfin le cap et se marie… mais dans les traditions celtes, s’il vous plaît ! Emma et Fabien vont donc faire appel à un druide, pour le moins excentrique, pour officier la cérémonie… Après avoir ingurgité par erreur une mixture destinée à calmer un Fabien, surexcité par l’événement, Emma se retrouve totalement amnésique. Alors que le druide cherche désespérément un antidote, Fabien frôle l’apoplexie, et Raymond débarque escorté par des gendarmes !

Camille et Philippe, de grands esprits se rencontrent

Camille découvre en même temps que Philippe le manoir breton qu’elle a acheté pour y ouvrir son deuxième centre de bien-être. Mais voilà que les problèmes s’enchaînent : des bruits nocturnes, des odeurs inexpliquées, et puis, il y a ce couple étrange qui prétend être propriétaire des lieux... La cohabitation promet d’être spectr-aculaire.

Avec la participation de Clémentine Célarié.

Leslie et Léo, les chasseurs de trésor chassés...

Avant de rendre son dernier souffle, un patient de Leslie lui lègue une carte menant à un précieux trésor dans la forêt de Brocéliande. Ni une ni deux, Léo et Leslie se rendent en Bretagne mais découvrent qu’ils ne sont pas les seuls de l’hôpital à la recherche du butin. Entre les énigmes à résoudre et leur sens de l’orientation désorienté, ce qui devait être une simple chasse au trésor se transforme en une compétition féroce où tous les coups sont permis.

Alice et Sofiane, crèpes sucrées et crépages salés !

Avec la participation de Vanessa Guide.

Inscrits à un stage dans une prestigieuse école de crêpes, Alice et Sofiane comptent bien ajouter une touche bretonne à la carte de leur snack. Mais Sofiane, un peu trop sûr de lui, se retrouve vite dernier de la classe, alors qu’Alice, elle, se découvre un véritable talent caché. L’expérience culinaire en amoureux ne tarde pas à tourner au vinaigre...