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"Inspecteur Barnaby - La mort sonne trois fois" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 10 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 390
"Inspecteur Barnaby - La mort sonne trois fois" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 10 mai 2026

Dimanche 10 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 25ème saison de la série "Inspecteur Barnaby" : « La mort sonne trois fois ».

L'histoire de la série

Dans le pittoresque comté de Midsomer, l'inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, enquêtent sur des crimes aussi sensationnels que déconcertants. Épaulés par la légiste Fleur Perkins, ils explorent les singularités de cette région charmante mais dangereuse.

Entre chasse au trésor, rivalités villageoises, secrets familiaux et meurtres sordides, chaque épisode révèle les sombres dessous de cette campagne anglaise en apparence idyllique.

Résumé des épisodes

Cette 25ème saison se compose de 4 épisodes de 90 minutes. Le troisième épisode sera diffusé dimanche 10 mai 2026 à 21:10.

Épisode 25x03 La mort sonne trois fois

Lorsqu’une horloge à coucou piégée tue un jeune homme le soir de ses fiançailles à Godley Manor, la fête tourne aussitôt au drame.

L’inspecteur Barnaby et le sergent Winter doivent démêler un enchevêtrement de secrets enfouis et de querelles familiales anciennes avant que le meurtrier ne frappe à nouveau...

Dernière modification le vendredi, 08 mai 2026 11:12
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