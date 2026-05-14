"Les mystères de la marée" à revoir sur France 3 samedi 16 mai 2026

Samedi 16 mai 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Les mystères de la marée", une fiction réalisée par Lorenzo Gabriele, avec Garance Thénault, Christopher Bayemi et Julie Gayet.

L'histoire en quelques lignes...

Depuis plusieurs jours, sur la côte atlantique, des ballots de cocaïne pure sont retrouvés à marée basse. Mais, un matin, c’est le corps de Lucas Lagne qui est découvert. Le jeune skipper était l’héritier d’une famille propriétaire de chantiers navals de la région.

Sarah, capitaine de gendarmerie est en charge de l’enquête et va devoir faire équipe avec Ben, un flic des stups qui vient d’être appelé en renfort par la procureur.

Se retrouver sur cette affaire est une surprise de taille pour les deux enquêteurs qui se sont perdus de vue des années auparavant. Mais si Ben semble heureux de retrouver Sarah, la réciproque est moins vraie. Sarah ne veut visiblement pas qu’il sache qu’elle élève seule une jeune fille de 18 ans bientôt.

En enquêtant sur le meurtre de Lucas et cette affaire de marée blanche, Sarah et Ben vont aussi affronter le douloureux passé qui leur a fait suivre des chemins séparés.

Avec : Garance Thénault (Sarah), Christopher Bayemi (Ben), Julie Gayet (Emilie), Stéphane Metzger (Sylvain), Kim Schwarck (Alexia), Louise Marion (Lina), Jérémy Barrière (Lucas), Martin Mille (Enzo), Olivier Charasson (Marchal) et David Van Severen (Remy).