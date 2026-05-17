"Alexandra Ehle - Cœur de glace" épisode inédit diffusé mardi 19 mai 2026 sur France 3

Mardi 19 mai 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la collection "Alexandra Ehle" : « Cœur de glace » avec Julie Depardieu, Bernard Yerlès et Xavier Guelfi.

Une nouvelle enquête pour Alexandra Ehle qui, entre les murs d'un château abandonné, doit comprendre comment un commercial mythomane a pu finir avec le cœur totalement congelé.

L'histoire en quelques lignes...

Lors d’une séance d’urbex dans un château abandonné, des jeunes tombent sur un cadavre mis en scène en train de prendre le thé. Antoine et Alexandra découvrent avec stupeur que la victime, Julien Méchineaud, a eu le cœur congelé !

Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises : et si le commercial sans histoire n’était pas celui qu’il prétendait être ? Au fil de l’enquête, ils vont découvrir que sa mythomanie lui aura valu beaucoup d’ennemis et autant de potentiels meurtriers prêts à se venger…

Avec Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Sara Martins (Diane), Andréa Ferréol (Laurette), Emilie Lehuraux (Iggy).

Et avec Nicolas Lumbreras (Guillaume), Crystal Shepherd-Cross (Marie), Alexandra Naoum (Nour), Cosima Bevernaege (Mila)…