recherche
Fictions

Deux épisodes de "Brigade du Fleuve" en tournage pour France Télévisions

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 488
Deux épisodes de "Brigade du Fleuve" en tournage pour France Télévisions

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs de France Télévisions qui suivent la série "Brigade du Fleuve", deux épisodes sont actuellement en cours de tournage pour France 3.

Rappel de l'histoire de la série

Basée dans la région de Tours, la BFG-37 est une brigade de gendarmerie pas tout à fait comme les autres. Depuis qu’il est à sa tête, Victor Flaubert s’est attaché à ce que sa brigade ne soit pas seulement un groupe d’enquêteurs de talent, mais aussi une famille.

Résumé des épisodes en cours de tournage

Le tournage de deux nouveaux épisodes a débuté le 18 mai 2026 et va se poursuivre jusqu'au 8 juillet à Blois, Tours et leurs alentours.

Épisode 4 L'or blanc

Alors qu’elle patrouille sur la Loire, la brigade découvre le corps sans vie d’un pêcheur, tombé de son bateau et emprisonné dans son propre filet. La thèse de l’accident vite écartée, l’enquête conduit nos héros dans le monde du braconnage. Et pas n’importe lequel, celui des civelles, ces bébés anguilles devenus aussi rares que chers et que l’on surnomme désormais… l’or blanc.

Épisode 5 In vino veritas

Le corps d’un homme est découvert dans un tonneau dérivant sur la Loire. Crime crapuleux, vengeance professionnelle, personnelle ? Et pourquoi avoir mis le corps dans un fût avant de le jeter dans le fleuve ? L’enquête va s’avérer complexe. Et nos enquêteurs vont devoir s’immerger dans le monde viticole pour découvrir l’identité du tueur et les circonstances si particulières de ce meurtre.

Avec Thomas Jouannet (Victor Flaubert), Roxane Turmel (Katia Lestrade), Roby Schinasi (Samuel Lavergne), Ibrahim Koma (Camille Lavergne), Pasquale D'Incà (Achille Verdim), Jeanne Bournaud (Lucie Cavage), Hanaé Merino M'Passi Bouesso (Louise Lavergne), Anne Decis (Pauline Laskase).

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Tournages en cours
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C ce soir&quot; à Cannes jeudi 21 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" à Cannes jeudi 21 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

21 mai 2026 - 21:53

Sur le même thème...

Inédit : &quot;Le temps d'aimer&quot; avec Anaïs Demoustier & Vincent Lacoste sur France 4 samedi 23 mai 2026 (vidéo)

Inédit : "Le temps d'aimer" avec Anaïs Demoustier & Vincent Lacoste sur France 4 samedi 23 mai 2026 (vidéo)

21 mai 2026 - 10:35

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

19 mai 2026 - 09:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...