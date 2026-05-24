"Alexandra Ehle" : deux épisodes à revoir sur France 3 mardi 26 mai 2026 avec Julie Depardieu

Mardi 26 mai 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux enquêtes d'Alexandra Ehle avec Julie Depardieu et Bernard Yerlès.

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi «humaine», leur rendre justice.

21:10 Épisode 5x01 Message pour l'éternité

Une momie non répertoriée est retrouvée dans les réserves du musée archéologique de Bordeaux. Il s’agit de François Von Kert, brillant archéologue et président de l’Université de Lettres de Bordeaux, qui a disparu depuis 70 jours. En l’autopsiant, Alex, aidée de Paolo, un jeune et charmant spécialiste de la momification, découvre que la technique employée par le meurtrier est clairement celle d’un expert qui connait parfaitement les rituels de la mythologie égyptienne.

Dès lors, Alex s’interroge sur les motivations du meurtrier : pourquoi avoir choisi une technique aussi difficile pour faire disparaître le corps ?

D’autant plus que cette technique présente un risque non négligeable de laisser des traces d’ADN…

Qu’est-ce qui a poussé le tueur à un geste aussi fou ?

Avec la participation de : François Berléand (Robin Desnoyeux), Andréa Ferréol (Laurette Doisneau), André Manoukian (Aurélien Durrel).

Et avec : Claire Nebout (Raphaëlle Von Kert), Sophie Broustal (Eléonore Bouvier), Vinicius Timmerman (Paolo Eliotore).

22:45 Épisode 2x02 La peste

Un homme est retrouvé mort dans un bateau amarré au port de plaisance de Bordeaux.

Son corps est couvert de pustules, ses extrémités noircies… Pour Alex, le diagnostic est sans appel : cet homme est mort de la peste !

Un périmètre de sécurité est établi autour du bateau et les dernières personnes à l'avoir fréquenté, des membres de sa famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole qu'ils possèdent.

Très vite, Alex découvre que cet homme n'a probablement pas été contaminé par hasard. Quelqu'un lui a inoculé le bacille. Mais qui ?

Le coupable est forcément parmi ses proches et Alex va devoir résoudre le mystère de ce Cluedo familial...

Avec la participation de : Thomas VDB (Samuel), Catherine Allégret (Arlette), Alexis Loret (Luc), Kim Higelin (Thétis), Rio Vega (Ulysse), Marie Le Cam (Emilie), Julie Papin (Angèle), Jérôme Thévenet (Jérémie), Mathieu Barbet (Docteur Mangin), Françoise Goubert (Mme Le Gall).