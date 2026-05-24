recherche
Fictions

"Scènes de ménages", cap sur la Bretagne, mardi 26 mai 2026 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 24 mai 2026 438
"Scènes de ménages", cap sur la Bretagne, mardi 26 mai 2026 sur M6

Mardi 26 mai 2026 à 21:10, M6 diffusera un prime inédit de "Scènes de ménages" dans lequel les six couples prennent le large et s’offrent une parenthèse bien iodée en Bretagne...

Alors que certains viennent pour des raisons professionnelles, d’autres s’y rendent pour des raisons plus personnelles, voire singulières.

Ce périple en terrain celte sera notamment l’occasion pour Emma et Fabien d’enfin célébrer leur mariage, aux côtés de leur témoin de luxe, Raymond.

Abandonnés sur une île, pros dans l’art de la crêpe ou poursuivis par des fantômes, les autres couples vont, eux aussi, vivre des expériences inédites sur ce territoire riche de légendes et de traditions. De quoi ne plus leur donner envie de dire kenavo !

Voici ce qui va se passer...

José et Liliane sur une plage abandonnée...

Depuis que Liliane est maire, José ne la voit presque plus. Pour se retrouver, le couple décide alors de passer un week-end en amoureux sur les plages de Bretagne. Mais alors qu’ils visitent une petite île au large des côtes, ils décident de sortir des sentiers battus. Résultat, ils ratent le bateau-navette du retour et se retrouvent livrés à eux-mêmes… Ils voulaient être seuls ? Ils le seront... presque !

Avec la participation de Béatrice de la Boulaye.

Raymond, un témoin à toutes épreuves

Invité au mariage d’Emma et Fabien, Raymond envisageait un trajet en train, simple, rapide et confortable. C’était sans compter sur Estève, son doux dingue de neveu, qui s’est décidé à transformer le voyage en road-trip chaotique sur les routes de Bretagne. Entre panne de voiture, auto-stop, et conduite de tracteur, arriver à temps au mariage est loin d’être gagné...

Emma et Fabien, le grand jour !

Ça y est ! Après 15 ans de vie commune et trois enfants, le couple passe enfin le cap et se marie… mais dans les traditions celtes, s’il vous plaît ! Emma et Fabien vont donc faire appel à un druide, pour le moins excentrique, pour officier la cérémonie… Après avoir ingurgité par erreur une mixture destinée à calmer un Fabien, surexcité par l’événement, Emma se retrouve totalement amnésique. Alors que le druide cherche désespérément un antidote, Fabien frôle l’apoplexie, et Raymond débarque escorté par des gendarmes !

Camille et Philippe, de grands esprits se rencontrent

Camille découvre en même temps que Philippe le manoir breton qu’elle a acheté pour y ouvrir son deuxième centre de bien-être. Mais voilà que les problèmes s’enchaînent : des bruits nocturnes, des odeurs inexpliquées, et puis, il y a ce couple étrange qui prétend être propriétaire des lieux... La cohabitation promet d’être spectr-aculaire.

Avec la participation de Clémentine Célarié.

Leslie et Léo, les chasseurs de trésor chassés...

Avant de rendre son dernier souffle, un patient de Leslie lui lègue une carte menant à un précieux trésor dans la forêt de Brocéliande. Ni une ni deux, Léo et Leslie se rendent en Bretagne mais découvrent qu’ils ne sont pas les seuls de l’hôpital à la recherche du butin. Entre les énigmes à résoudre et leur sens de l’orientation désorienté, ce qui devait être une simple chasse au trésor se transforme en une compétition féroce où tous les coups sont permis.

Alice et Sofiane, crèpes sucrées et crépages salés !

Avec la participation de Vanessa Guide.

Inscrits à un stage dans une prestigieuse école de crêpes, Alice et Sofiane comptent bien ajouter une touche bretonne à la carte de leur snack. Mais Sofiane, un peu trop sûr de lui, se retrouve vite dernier de la classe, alors qu’Alice, elle, se découvre un véritable talent caché. L’expérience culinaire en amoureux ne tarde pas à tourner au vinaigre...

Extrait vidéo

"Ils peuvent être n'importe où !"
Philippe n'est pas très rassuré dans ce manoir...

Dernière modification le dimanche, 24 mai 2026 13:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C'est qui le chef ?&quot; : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

"C'est qui le chef ?" : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

24 mai 2026 - 14:15

Sur le même thème...

&quot;C'est qui le chef ?&quot; : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

"C'est qui le chef ?" : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

24 mai 2026 - 14:15

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidé…

23 mai 2026 - 19:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...