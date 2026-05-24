"C'est qui le chef ?" : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

À découvrir sur France 3 jeudi 4 juin 2026 à 21:10 "C'est qui le chef ?", une fiction culinaire inédite, première réalisation de la comédienne Aude Gogny-Goubert (Le Palmashow, Vertigo...), avec Michel Cymes, Alice Daubelcour et Bruno Solo.

L'histoire en quelques lignes...

Blacklisté à la suite d’un scandale médiatique, Etienne Barbier, chef cuisinier-star de la télévision, égocentrique et vaniteux, doit faire face à d'importants soucis financiers. Son frère lui trouve alors un travail qui va s’avérer complexe au quotidien : travailler dans l'ombre de Lila Debruyne, jeune influenceuse culinaire reconnue, qui parvient difficilement à lancer son premier restaurant.

C’est qui le chef ? raconte avec humour et bienveillance le choc de deux mondes : l’« ancien », incarné par Étienne Barbier, plein de certitudes et de vieux réflexes, et le « nouveau », incarné par Lila Debruyne, qui déjoue les stéréotypes et se questionne sur son rôle dans la société.

Le tout autour d'un élément plus que fédérateur : la cuisine !

Avec : Michel Cymes (Etienne Barbier), Alice Daubelcour (Lila Debruyne), Bruno Solo (Nicolas Pruvost), Céline Ronté (Valérie Debruyne), Benjamin Cléry (Kevin Garcia), Mina Deversenne (Zoé Barbier), Oudesh Hoop (Noor Ravani)