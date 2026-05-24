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"C'est qui le chef ?" : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 24 mai 2026 427
"C'est qui le chef ?" : une fiction culinaire inédite diffusée le 9 juin 2026 sur France 3 (vidéo)

À découvrir sur France 3 jeudi 4 juin 2026 à 21:10 "C'est qui le chef ?", une fiction culinaire inédite, première réalisation de la comédienne Aude Gogny-Goubert (Le Palmashow, Vertigo...), avec Michel Cymes, Alice Daubelcour et Bruno Solo.

L'histoire en quelques lignes...

Blacklisté à la suite d’un scandale médiatique, Etienne Barbier, chef cuisinier-star de la télévision, égocentrique et vaniteux, doit faire face à d'importants soucis financiers. Son frère lui trouve alors un travail qui va s’avérer complexe au quotidien : travailler dans l'ombre de Lila Debruyne, jeune influenceuse culinaire reconnue, qui parvient difficilement à lancer son premier restaurant.

C’est qui le chef ? raconte avec humour et bienveillance le choc de deux mondes : l’« ancien », incarné par Étienne Barbier, plein de certitudes et de vieux réflexes, et le « nouveau », incarné par Lila Debruyne, qui déjoue les stéréotypes et se questionne sur son rôle dans la société.

Le tout autour d'un élément plus que fédérateur : la cuisine !

Avec : Michel Cymes (Etienne Barbier), Alice Daubelcour (Lila Debruyne), Bruno Solo (Nicolas Pruvost), Céline Ronté (Valérie Debruyne), Benjamin Cléry (Kevin Garcia), Mina Deversenne (Zoé Barbier), Oudesh Hoop (Noor Ravani)
Dernière modification le dimanche, 24 mai 2026 14:21
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