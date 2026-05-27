"Ingo Thiel - Présumée disparue", fiction à revoir sur Arte vendredi 29 mai 2026

Le commissaire Ingo Thiel enquête sur la disparition d’une femme qu'il connaît. Ce lien est-il de nature à brouiller son jugement ? Cette nouvelle et complexe enquête va le conduire jusqu’en Grèce. À revoir sur Arte vendredi 29 mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Contrôleuse fiscale à Mönchengladbach, en Rhénanie du Nord-Westphalie, Yvonne Gaspers, célibataire et sans enfant, a disparu depuis dix jours. Sa sœur alerte la police. La commandante Lee Soo-young, chargée des personnes disparues, retrouve au domicile d’Yvonne la carte de son collègue, le commissaire Ingo Thiel, dans la poche d'un manteau.

Quand elle le contacte, celui-ci dit n’avoir rencontré qu’une fois la contrôleuse fiscale. Mais il paraît inquiet et s’empare immédiatement de l’enquête. Repérant dans l’appartement vide les signes d’un nettoyage méticuleux, il soupçonne qu’un crime y a été commis. Cependant, en l'absence de preuves matérielles, la police se refuse à constituer une équipe d'investigation.

Face à l'obstination de Thiel, ses collègues, qui le soupçonnent de dissimuler la nature de ses liens avec la disparue, lui reprochent de manquer de distance. Dans l’hypothèse où la jeune femme serait encore en vie, le commissaire décide malgré tout de poursuivre ses recherches.

Une course contre la montre commence. Elle va l’amener jusqu’en Grèce...