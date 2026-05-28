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Inédit : "Crimes à Cluny" avec Sonia Rolland samedi 30 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 449
Inédit : "Crimes à Cluny" avec Sonia Rolland samedi 30 mai 2026 sur France 3

Samedi 30 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Crimes à Cluny", une fiction inédite qui a reçu le Prix du Public au dernier Festival de Luchon avec Sonia Rolland.

L'histoire en quelques lignes...

Cluny est en fête. La nouvelle promotion de l’école des Arts et Métiers célèbre son intégration. Elle défile dans les rues avec les anciens élèves. Mais un meurtre met brutalement fin aux festivités. Un homme a été assassiné dans la célèbre abbaye, qui sert d’enceinte à l’école.

Capitaine de gendarmerie, Karine Roy (Sonia Rolland) pense qu’on va lui attribuer l’enquête. Mais la sensibilité du dossier pousse les autorités à la confier au SRPJ de Lyon et sa jeune capitaine, Louise Vaillant, qui n’est autre que la fille de la gendarme.

Mère et fille, un duo explosif, d’autant qu’un lourd secret les oppose. Louise vient de découvrir que le père qui l’a élevée n’est pas son père biologique.

Avec : Sonia Rolland (Karine Roy), Marie Fevre-Scheuermann (Louise Vaillant), Nicolas Van Beveren (Matteo Rossi), Pascal Casanova (Gerard), Myriam Bourguignon (Sarah Madani), Benjamin Hauser (Léo), Sandra Dorset (Valerie Meyer), Max Geller (Antonin Moreau), Antonia De Rendinger (Jeanne Florez), Benoit Chauvin (Le légiste), Alexandre Le Provost (Phillipe Fourcade), Zélie Charton (Romane Lenoir), Aude Candela (Sylvie Fortier), Stéphane Szestak (Benjamin Royer), Jérôme Fonlupt (Père de Louise).

Dernière modification le jeudi, 28 mai 2026 10:03
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