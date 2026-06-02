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"Le mort de la plage" avec Claire Borotra et Claire Chazal à revoir sur France 3 jeudi 4 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 434
"Le mort de la plage" avec Claire Borotra et Claire Chazal à revoir sur France 3 jeudi 4 juin 2026

Jeudi 4 juin 2026 à 21:05, France 3 rediffusera "Le mort de la plage" une fiction de Claude-Michel Rome avec Claire Borotra, Claire Chazal et Jean-François Balmer.

Une femme, capitaine de la section de recherches de Caen, en froid depuis vingt ans avec son père, historien, collabore avec lui pour résoudre une enquête.

Un scénario prenant, riche en rebondissements et fausses pistes, interprété par Claire Borotra, Jean-François Balmer, Michel Jonasz et notamment l'ancienne présentatrice de journaux télévisés, Claire Chazal.

L'histoire en quelques lignes...

Eloïse Gentil, capitaine de la section de recherches de Caen, est en froid depuis plus de vingt ans avec son père Robert, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Elle le retrouve pourtant autour d'une enquête sur le décès de James Crawley, 91 ans, retrouvé mort, revêtu de son uniforme de GI. La mise en scène macabre semble signifier que Crawley, attaché à un poteau, a été fusillé « pour l'exemple ».

Eloïse trouve malgré elle une aide précieuse auprès de son père, seul à pouvoir l'éclairer sur le passé du défunt et le lien de ce meurtre avec un événement qui se serait produit pendant la guerre...

Avec : Claire Borotra (Eloïse Gentil), Claire Chazal (Evelyne Leroy-Vidal), Jean-François Balmer (Jacques Maréchal), Michel Jonasz (Robert Gentil) et Pierre Deny (Pierre-Yves Kerdal).

Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 10:27
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