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Inédit : "Meurtres en Balagne" sur France 3 samedi 6 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 129
Inédit : "Meurtres en Balagne" sur France 3 samedi 6 juin 2026

Samedi 6 juin 2026 à 21:10 sur France 3, Direction la Corse pour cet opus inédit de la collection "Meurtres à". Un voyage introspectif prend une tournure dramatique lorsqu’un corps est retrouvé sur les remparts de Calvi...

L'histoire en quelques lignes...

La commissaire Emma Colonna, récemment éprouvée par la perte tragique de son mari, revient en Corse pour le premier anniversaire de sa mort.

Ce voyage introspectif prend rapidement une tournure dramatique lorsqu'elle découvre le corps pendu de Jean-François Mariani, fils du maire de Calvi, sur les remparts de la citadelle.

Avec l'aide de son adjoint local, l'adjudant Christophe Lemestre, un véritable passionné de la culture corse, Emma doit naviguer entre son passé douloureux et l'enquête complexe qui se profile.

Alors qu'ils plongent dans l'affaire des "Impiccati" (pendus), les pistes se multiplient...

Avec : Anne Suarez (Emma Colonna), Clément Moreau (Christophe Lemestre), Juliet Lemonnier (Judith Bernard), Fred Bianconi (Bruno De Souza), Jean Philippe Ricci (Christian Poli), Pasquale D'Inca (Andre Mariani), Annie Gregorio (Maryse Colonna), Patrick Descamps (Pierre Colonna), Daniel Njo Lobé (Antoine Renaud), Pierre-Marie Mosconi (Philippe Casanova), Myriam Bourguignon (Gendarme Armand)...

Dernière modification le jeudi, 04 juin 2026 09:34
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