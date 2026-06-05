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"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 7 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 432
"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 7 juin 2026

Dimanche 7 juin 2026 à 21:10, France 3 diffusera le troisième épisode de la seconde saison inédite de la série "Vanina : Meurtres en Sicile".

La saison 2 en quelques lignes...

Quatre nouvelles enquêtes passionnantes attendent Vanina Guarrasi.

Mais la vie de Vanina a aussi atteint un tournant décisif. Menacée à son tour par la mafia, elle est déterminée à arrêter le parrain Salvatore Fratta, et tout aussi déterminée à ne plus fuir l'amour qui la lie à Paolo, un amour fatal mais aussi impossible.

Résumé des épisodes

Le troisième épisode de cette 4ème saison sera diffusé dimanche 7 juin 2026 à 21:10 sur France 3.

Épisode 2x03 Le mort de Sant'Agata

Pendant la fête de Sant'Agata, patronne de la ville de Catane, Vasco Nocera est retrouvé mort. Rentier ayant hérité du patrimoine de son père, qui était autrefois l'avocat d'une riche famille de la région, il semblait dilapider sa fortune au détriment de sa famille.

Vanina mène l'enquête et l'aide de Biagio Patanè, commissaire à la retraite, est une fois de plus indispensable.

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 10:39
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