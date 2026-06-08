"Le mystère Daval", la fiction sur l'affaire Daval à revoir sur T18 mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin 2026 à 20:55, T18 rediffusera "Le mystère Daval", une fiction inspirée de faits réels, qui retrace la tragique affaire Daval. avec Michèle Bernier, Jérôme Anger et Thierry Neuvic.

L'histoire en quelques lignes...

Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes de´barquent, affolés, à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son beau-frère, vient signaler la disparition de son épouse, Alexia. Celle-ci est partie faire un jogging le matin et n'est pas revenue. Que lui est-il arrivé ?...

Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu’il ne dit pas tout : Jonathann.

Avec : Michèle Bernier (Isabelle Fouillot), Jérôme Anger (Jean-Pierre Fouillot), Thierry Neuvic (Commandant Dacosta), Vanessa Guide (Magali Paulin), Maud Baecker (Alexia Daval), Raphaël Ferret (Grégory), Ingrid Donnadieu (Stéphanie Fouillot), Liam Baty (Jonathann Daval), Sandra Parfait (Aurélie Lambolley), Simon Thomas (Kévin Girard), Patrick Ligardes (Adjudant Chef Bordier), Marie Berto (Martine Cussey), Martine Coste (Evelyne), Alika Del Sol (La profileuse), Noémie Bianco (Ludivine), Mohamed Brikat (Médecin légiste), Hugo Dillon (Patrick Garnier), Pierre André (Gendarme), Rébecca Finet (La procureure), Meryl Mouret (Journaliste TV), Olivier Faliez (Patron Jonathann), Christophe Favre (Maître Schwerdorffer), Quitterie Picamoles (Maître Spatafora), Jérôme Fonlupt (Avocat Fouillot), Marie Matheron (Juge d'instruction), Linda Massoz (Expert judiciaire), Antoine Demor (Journaliste), Loïc Risser (Le radiologue), Fanny Guidecoq (Journaliste).