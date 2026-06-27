"Meurtres au paradis" résumé des épisodes rediffusés sur France 2 lundi 29 juin 2026

Lundi 29 juin 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir quatre épisodes de la série "Meurtres au paradis".

Meurtres mystérieux et intrigues déroutantes pour cette série policière sous ambiance tropicale...

Après la diffusion de la 15ème saison inédite, France 2 vous propose de revoir des épisodes des saisons précédentes.

21:10 Épisode 12x05 Un foyer aimant

Vincent, un ancien résident d'un foyer d'enfants de Sainte-Marie devenu promoteur immobilier, revient vingt ans plus tard à l'occasion d'une soirée caritative. Alors qu’on cherche la directrice du foyer, Marianne Laforge, pour le tirage de la tombola, on la retrouve avec un couteau ensanglanté à la main, au-dessus du corps inanimé de Vincent. Marianne avoue le meurtre, mais les analyses révèlent que le couteau n'est pas l’arme du crime…

22:10 Épisode 12x06 La lettre anonyme (1/2)

L’Inspecteur Parker reçoit une lettre anonyme annonçant qu’un meurtre va être commis le jour même. Plus tard dans la journée, le corps de Jake Dalton est découvert, flottant dans l’eau. Les soupçons de Neville se portent sur sa veuve, qui s’était disputé avec lui le matin même et qui entretenait une liaison avec un professeur. Mais quel intérêt aurait-elle eu à prévenir la police avant de commettre son acte ?

23:10 Épisode 15x08 Le monstre marin

Le corps de Giles, un chasseur de monstres excentrique, est repêché en mer. Il porte des blessures étrangement similaires à celles infligées par la créature légendaire qu'il a passé des années à traquer : la Lusca. Mervin Wilson, toujours rationnel, rejette l'idée que cette affaire comporte des éléments surnaturels. Mais si cette bête mythique issue du folklore local n'a pas tué Giles, qui ou quoi l'a fait ? Pendant ce temps, la vie de Mervin est bouleversée par la présence de sa nièce espiègle, Eloise. Mais il doit prendre une décision difficile : annoncer à la jeune fille une nouvelle désagréable concernant le père qu'elle aime manifestement...

00:10 Épisode 12x03 Plage à vendre

Une agente immobilière qui a emmené un groupe d’acheteurs potentiels visiter une plage paradisiaque est assassinée alors qu’elle les attend seule sur le bateau. Or, la plage qu’elle prétendait vendre est en réalité un site public et protégé, et ses clients de futures victimes d’une arnaque. Mais sont-ils aussi innocents qu’ils le prétendent ?