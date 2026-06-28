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"À qui profite le doute ?" avec Philippe Caroit et Isabel Otero sur France 3 mardi 30 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 445
"À qui profite le doute ?" avec Philippe Caroit et Isabel Otero sur France 3 mardi 30 juin 2026 (vidéo)

Mardi 30 juin 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "À qui profite le doute ?", une fiction dans laquelle un ancien commissaire qui revient enquêter sur le meurtre d'un dealer pour innocenter la fille de son amour de jeunesse, qui semble pourtant coupable.

L'histoire en quelques lignes...

Marseille. Le corps de Kevin Lantier, un jeune dealer, est retrouvé dans les eaux d’un port de plaisance. Tout porte à croire qu’il a été assassiné par la fille d’un célèbre armateur, Sybille Varlet, qui se fournissait en drogue auprès de lui. Prête à tout pour sauver sa fille, Véra Varlet appelle au secours le seul homme qu’elle ait jamais aimé : Giovanni Costello, un ancien commissaire marseillais, parti vivre en Crète après leur rupture, dix ans plus tôt.

Avec l’aide de Christian Barrile, l’avocat de Véra, il accepte de mener une contre-enquête pour tenter de faire la lumière sur le crime dont est accusée Sybille. Principal problème : il doit faire face à son ancienne collègue, la commissaire Corinne Mathis, qui est persuadée de la culpabilité de la jeune femme, que tout accuse.

Qui d’autre aurait pu en vouloir à Kevin ? Pourquoi faire porter le chapeau à Sybille ?

L’héritière Varlet est-elle vraiment la jeune femme innocente qu’elle prétend être ?

Avec : Philippe Caroit (Commissaire Giovanni Costello), Isabel Otero (Véra Varlet), Alice Cornillac (Sybille), Laurent Bateau (Christian Barrile), Nadia Fossier (Commissaire Corinne Mathis), Clémentine Justine (Leïla), Haycem Belal (Kevin), Leslie Granger (Juliette), Basile Lacoeuilhe (Pierre Laffont), Jules Fabre (Rodolphe).
Dernière modification le dimanche, 28 juin 2026 12:20
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