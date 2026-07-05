recherche
Fictions

"Alexandra Ehle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 mardi 7 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 juillet 2026 358
"Alexandra Ehle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alexandra Ehle" : « Coeur de pierre » et « La morte vivante ».

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi « humaine », leur rendre justice.

21:10 Épisode 4x01 Cœur de pierre

A la demande d’Alex, un bloc est découpé dans la dalle, et livré à l’IML. Alex, Diane et Théo se mettent au travail pour dégager délicatement la victime. Il s’agit d’Isabella Florès, violoniste à l’Opéra de Bordeaux et fille d’Emilien Florès, autoritaire directeur de ce même Opéra. Le mystère s’épaissit quand Alex découvre un deuxième corps pris dans le béton, celui d’un homme enlacé à Isabella

Guidée par son instinct, notre légiste devra redoubler d’imagination pour parvenir à comprendre comment, et surtout pourquoi ces personnes que tout semble opposer se sont retrouvées ainsi, liées pour l’éternité…

22:40 Épisode 2x03 La morte vivante

Un corps de femme est retrouvé dans les marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a reçu un coup à la tête, mais rien ne permet de l'identifier. Alexandra Ehle fait rapatrier le corps à l'institut médico-légal afin de procéder à son examen.

Sur la table d'autopsie, la jeune femme ouvre les yeux : elle est vivante. En effet, les victimes d'agression peuvent entrer dans des états de tétanie tels que leur température baisse fortement, leur rythme cardiaque ralentit et leur souffle devient quasi inexistant. Même si elle est vivante, le choc a fait perdre la mémoire à cette inconnue. Alex, qui veut éviter que son assassin ne vienne l'achever, décide de la faire passer pour morte et de l'héberger. C'est alors qu'un deuxième cadavre est découvert : celui d'une autre femme, tuée à peu près au même moment, à quelques mètres de distance...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Un numéro de &quot;Taratata 100 % live&quot; à revoir sur France 4 mardi 7 juillet 2026, les artistes présents

Un numéro de "Taratata 100 % live" à revoir sur France 4 mardi 7 juillet 2026, les artistes présents

05 juillet 2026 - 12:59

Sur le même thème...

&quot;Coup de foudre à Notting Hill&quot; à revoir sur TF1 mardi 7 juillet 2026

"Coup de foudre à Notting Hill" à revoir sur TF1 mardi 7 juillet 2026

05 juillet 2026 - 12:21

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

04 juillet 2026 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...