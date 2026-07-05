"Alexandra Ehle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alexandra Ehle" : « Coeur de pierre » et « La morte vivante ».

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi « humaine », leur rendre justice.

21:10 Épisode 4x01 Cœur de pierre

A la demande d’Alex, un bloc est découpé dans la dalle, et livré à l’IML. Alex, Diane et Théo se mettent au travail pour dégager délicatement la victime. Il s’agit d’Isabella Florès, violoniste à l’Opéra de Bordeaux et fille d’Emilien Florès, autoritaire directeur de ce même Opéra. Le mystère s’épaissit quand Alex découvre un deuxième corps pris dans le béton, celui d’un homme enlacé à Isabella…

Guidée par son instinct, notre légiste devra redoubler d’imagination pour parvenir à comprendre comment, et surtout pourquoi ces personnes que tout semble opposer se sont retrouvées ainsi, liées pour l’éternité…

22:40 Épisode 2x03 La morte vivante

Un corps de femme est retrouvé dans les marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a reçu un coup à la tête, mais rien ne permet de l'identifier. Alexandra Ehle fait rapatrier le corps à l'institut médico-légal afin de procéder à son examen.

Sur la table d'autopsie, la jeune femme ouvre les yeux : elle est vivante. En effet, les victimes d'agression peuvent entrer dans des états de tétanie tels que leur température baisse fortement, leur rythme cardiaque ralentit et leur souffle devient quasi inexistant. Même si elle est vivante, le choc a fait perdre la mémoire à cette inconnue. Alex, qui veut éviter que son assassin ne vienne l'achever, décide de la faire passer pour morte et de l'héberger. C'est alors qu'un deuxième cadavre est découvert : celui d'une autre femme, tuée à peu près au même moment, à quelques mètres de distance...