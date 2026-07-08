Deux épisodes de "Meurtres à Sandhamn" à revoir sur Arte vendredi 10 juillet 2026

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 20:55, Arte vous proposera de revoir deux épisodes de la 6ème saison de la série Meurtres à Sandhamn : « Le prix à payer » et « Au nom de la vérité ».

L'histoire de la série...

Sur la paisible île de Sandhamn, au cœur de l'archipel de Stockholm, le décor de carte postale contraste avec une succession de crimes mystérieux.

L'inspecteur Thomas Andreasson mène les enquêtes avec l'aide de son amie d'enfance, la juriste puis procureure Nora Linde.

Entre secrets de famille, tensions sociales et drames personnels, chaque affaire révèle la face sombre de cette communauté en apparence idyllique.

20:55 Épisode 6x01 Le prix à payer

À Sandhamn, l’été bat son plein. Nouveaux venus sur l'île, Carsten et Celia Larsson ont invité tous leurs voisins à la crémaillère de leur somptueuse villa, dont les travaux ne sont pas tout à fait achevés. Même si leur fortune bâtie dans l'immobilier londonien, leur luxe inaccoutumé dans la région et la construction d'un sauna sur la mer ont exaspéré une bonne partie des riverains, personne ne veut rater l'événement. Surtout pas Nora, l'avocate, agacée par les commérages malveillants et qui, de plus, adore les fêtes. Sa bonne volonté ne l'empêche pas d'observer que l'hôte complètement ivre flirte avec l'une des serveuses et que l'arrivée d'un barbu à l'accent étranger semble le dégriser.

Sur le chemin du retour, elle constate qu'un incendie s'est déclaré chez les Larsson. Le lendemain matin, Carsten est introuvable, mais un corps carbonisé gît dans les débris du sauna.

Thomas et Mia sont chargés de l’affaire...

22:25 Épisode 6x02 Au nom de la vérité

Le soleil estival, radieux, brille à Sandhamn, et Nora s'apprête à emmener son fils Simon au camp de voile de Knarren, sur un îlot voisin. En attendant sa mère, le jeune garçon échange quelques mots avec un inconnu. Il s'agit d'un homme déjà condamné pour le viol et le meurtre d'un enfant, que la police recherche car il s'est soustrait à sa surveillance.

Alors que Simon se réjouit de la semaine qui s'ouvre, l'un de ses camarades, Benjamin, introverti et solitaire, arrive à contrecœur, escorté par son père. Il est immédiatement repéré par deux gamins plus âgés, qui en font leur souffre-douleur.

Pendant ce temps, Nora cherche, comme toujours, à aider Thomas, chargé d'identifier un voleur ayant siphonné une série de réservoirs sur le port de plaisance. Mal interprétés par Vera, la fille du compagnon de Nora, leurs tête-à-tête donnent lieu à une nouvelle flambée de jalousie…