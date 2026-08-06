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Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 samedi 8 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 août 2026 336
Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 samedi 8 août 2026

Samedi 8 août 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « Zone blanche » et « Une vie meilleure ».

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 7x02 Zone blanche

Dans une zone blanche, le maire du village est assassiné. Surprise pour Cassandre, l’adjoint du maire n’est autre qu’un ancien ex à elle.

Une lutte féroce existe entre les pro-ondes qui souhaiteraient une installation d’antennes-relais pour permettre d’être un minimum connectés et les anti-ondes totalement contre pour protéger les personnes électro-sensibles. Serait-ce la raison qui a conduit au meurtre du maire ?

Cassandre et son équipe vont devoir enquêter avec les moyens du bord dans un endroit bien particulier...

22:45 Épisode 4x01 Une vie meilleure

Tandis qu'elle est en pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d'une ceinture d'explosifs qui prend le palais de justice en otage ! L'homme réclame justice pour sa fille Marina.

Une course contre la montre s'engage pour Cassandre et son équipe qui ont douze heures pour faire la lumière sur la mort de Marina, sans quoi l'homme se fera sauter.

Entre un Roche prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre…

Dernière modification le jeudi, 06 août 2026 11:54
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