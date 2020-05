“20h30, le samedi” : l'histoire de « My Way » et les chorés Tik Tok, ce 16 mai sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… “20h30 le samedi” revient sur l´incroyable histoire de la chanson « Comme d’habitude » devenue « My way ».

Le jour où « Comme d’habitude » est devenue « My Way »

Quelle est la mélodie la plus reprise au monde ? Entonnée par David Bowie, Nina Simone, Elvis Presley, et bien sûr le grand Franck Sinatra ? « My Way », l’histoire d’un homme qui regarde sa vie dans le rétroviseur, et assume ses actes, à sa façon, a été chantée pour la 1ère fois en 1969.

Mais avant de parcourir le monde, cette chanson est née de ce côté de l’Atlantique, au bord d’une piscine de la région parisienne, celle de Claude François. « Comme d’habitude » raconte sa rupture avec France Gall.

L’incroyable histoire de la chanson du siècle, c’est l’histoire de votre samedi soir.

Bonus Les chorégraphies du docteur Tik Tok contre la pandémie

Aujourd’hui, ce sont les réseaux sociaux qui peuvent répandre un air, une musique, une vidéo sur toute la planète à la vitesse de l’éclair. Le docteur Tiktok, Jason Campbell, médecin anesthésiste américain fait danser la planète entière à l’heure de la pandémie mondiale; dans le respect des gestes barrières !