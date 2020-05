“13h15, le dimanche” : « Mont-Saint-Michel, les secrets de la baie », ce 17 mai sur France 2

A voir ce 17 mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le document « Mont-Saint-Michel, les secrets de la baie » de Bertrand Jeanneau et Oktay Sengül.

Coupé du monde et déserté, livré aux goélands et aux pigeons, le Mont-Saint-Michel vit des semaines de calme inédit qui tranchent avec l’ambiance habituelle d’un des sites français les plus visités. Au-delà de ce moment unique, les équipes de 13h15 le dimanche sont parties à la rencontre des passionnés du Mont et de sa baie, ceux qui y vivent, y travaillent ou le fréquentent simplement.

Ils sont maire, mytiliculteurs, guide, pèlerins et parachutistes. Ils nous font vivre leur passion pour ce joyau de l’architecture, sa dimension sacrée ou simplement spectaculaire, et son environnement.