« Nos vacances en france » : nouvelle rubrique du JT de 13H de TF1

Cette semaine, le JT de 13H de TF1 a lancé une nouvelle rubrique quotidenne intitulée « Nos vacances en france » en réponse à la situation sanitaire actuelle.

Cet été, les Français vont être nombreux à privilégier leurs vacances aux quatre coins de l’Hexagone. Avec la nouvelle rubrique « Nos vacances en france », l'équipe du 13H de TF1 a déniché dans toutes les régions de France, des lieux de villégiature, et diverses astuces et idées d'activités estivales (sportives, ludiques) pour les téléspectateurs.



Tous les lundis et jeudis, Dominique Lagrou Sempere livrera en plateau des informations pratiques complémentaires au reportage.



Dans le JT de Jean-Pierre Pernaut et Jacques Legros, ce nouveau rendez-vous « Nos vacances en france » incarne la ligne éditoriale du 13H et met en valeur les produits du terroir et notre patrimoine. Une chronique de proximité dont l'objectif est de donner des idées originales d'évasion à nos téléspectateurs, en cette période particulièrement compliquée.