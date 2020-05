“13h15, le samedi” : « Le Teil, la vie après le séisme », ce 23 mai sur France 2

A découvrir samedi 23 mai dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document « Le Teil, la vie après le séisme » co-réalisé par Laura Lequertier, Edouard Mounier et Thomas Courcelle.

Une poignée de secondes aura suffi à bouleverser la vie au Teil. Le 11 novembre dernier, à 11h52, la terre a tremblé dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme. Le séisme de magnitude 5,4 a été ressenti jusqu'à Lyon. Quatre personnes ont été blessées.

S'il n'a fait aucune victime au Teil, la ville concentre 80% des dégâts, sur les 9 communes déclarées en état de catastrophe naturel. Et les cicatrices sont encore bien visibles. 1.400 personnes ont dû être délogées, des dizaines de commerces fermés. Le coût total de la reconstruction est estimé à plus de 50 millions d'euros.

Pendant six mois, avant et après la crise sanitaire qui frappe le pays, les équipes de 13h15 ont suivi le maire, ses équipes, et des familles déboussolées, qui tentent de se relever après le choc du séisme.