“13h15, le samedi” de retour au Café Joyeux de Paris, ce 30 mai sur France 2

A découvrir ce 30 mai dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Joyeux Pari(s) » de Peggy Leroy, Henri Desaunay, Mathilde Rougeron.

Il y a deux ans, un Café Joyeux ouvrait à Paris. Juste après, un autre à Rennes. 13h15 le samedi a suivi les débuts de cet établissement pas comme les autres, où presque tous les serveurs et les cuisiniers sont en situation de handicap.

Deux ans plus tard, Yann Bucaille, le fondateur, se lance un pari fou : installer un nouveau Café Joyeux sur les Champs-Elysées, ou comment faire exister le handicap et la fragilité sur la plus belle et luxueuse avenue du monde… Va-t-il réussir à relever ce défi ?

13h15 le samedi a retrouvé les employés qui avaient fait leurs débuts au Café Joyeux dans le quartier de l'Opéra à Paris. Comment vont-ils, deux ans plus tard ?