“20h30, le samedi” : numéro spécial sur Nina Simone, ce 6 juin sur France 2

Le magazine "20h30 le samedi", présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d'une personnalité, les coulisses d'un événement ou d'un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… "20h30 le samedi"» revient cette semaine sur la vocation contrariée de Nina Simone : elle rêvait de devenir la première grande pianiste noire de musique classique.

Le jour où > Nina Simone rêvait de faire carrière dans la musique classique

Nina Simone est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de soul et de jazz de tous les temps aux côtés d’Ella Fitzgerald et Billie Holiday.

Pourtant, la musicienne afro-américaine n’a jamais voulu chanter… Ce qu’elle désirait, c’était faire carrière dans la musique classique et devenir la première grande pianiste noire des Etats-Unis. Mais dans les années 50 aux Etats-Unis, devenir concertiste de piano quand on est noire, c’est tout sauf une évidence.

« 20h30 le samedi » raconte la vocation contrariée de Nina Simone. C’est grâce à son engagement dans la lutte pour les droits civiques qu’elle s’est finalement réconciliée avec elle-même.

Bonus > Ayo chante Nina Simone

Etre une femme, noire, fière de ses racines, ce message a inspiré beaucoup d’artistes.

La chanteuse Ayo, d’origine nigériane, chante dans « 20h30 le samedi » une très belle reprise a capella du fameux morceau « I’m feeling good » interprété par Nina Simone.