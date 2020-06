“13h15, le samedi” embarque à bord du Costa Diadema, ce 6 juin sur France 2

A découvrir ce 6 juin dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Voyage en démesure » à bord du Costa Diadema de Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre.

L'été approche et les Français, dans leur majorité, passeront les vacances dans l'Hexagone. Avec la crise sanitaire, le tourisme mondial a subi un coup d'arrêt sans précédent.

Les pertes globales sont considérables : 1000 milliards d'euros selon l'Organisation Mondiale du Tourisme. Un secteur est particulièrement sinistré : celui de la croisière. Des paquebots à quai depuis des mois, et des images désastreuses comme celles de voyageurs en quarantaine sur le Diamond Princess. Jusqu'ici pourtant, le succès des croisières ne s'était jamais démenti. En Europe, ils sont désormais plus de sept millions à voyager chaque année sur ces immenses resorts flottants, un chiffre qui a doublé en dix ans.

Il y a quelques mois, 13h15 le samedi était monté à bord du Costa Diadema pour tenter de comprendre cet engouement, mais aussi ses conséquences sur l'environnement. Si les croisières génèrent chaque année 20 milliards d'euros de retombées économiques sur le continent, cette activité a un prix pour les populations des grandes villes portuaires comme Barcelone, Venise ou Marseille, confrontées au tourisme de masse et à une importante pollution. Face aux protestations des habitants et à une opinion publique de plus en plus sensible aux questions environnementales, l'industrie de la croisière commence à s'adapter.