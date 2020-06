“13h15, le samedi” : rencontre avec Nicolas Huchet, l'homme bionique, ce 13 juin sur France 2

A découvrir ce 13 juin dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « L'homme bionique » signé Bertrand Basset, Henri Desaunay et Anthony Santoro.

En 2002, à 18 ans, la vie de Nicolas Huchet bascule. Alors ouvrier spécialisé sur une chaîne de travail, sa main droite est arrachée dans une presse industrielle. On lui fixe une prothèse en forme de pince cachée sous un gant en plastique. En 2012, il découvre qu'il existe aux Etats-Unis des prothèses électroniques qui permettent beaucoup plus de mouvements, mais à des prix supérieurs à 40 000 euros.

A cette période, les fablab et imprimantes 3D commencent à émerger un peu partout en France, Nicolas se fait prêter une imprimante et se fabrique une main pour l'équivalent de 300 euros. Cette première main est aujourd'hui exposée au Musée de l'homme.

Entouré de quelques personnes, Nicolas fonde à Rennes le Human Lab, « My human kit » dédié aux personnes en situation de handicap : une sorte de laboratoire où chacun peut imaginer puis créer des améliorations à leur équipement. Motorisation de fauteuils roulants, manettes de jeux vidéos adaptées… Le projet s’est rapidement développé et aujourd'hui, ils sont huit salariés.

Entre son association et son combat plus personnel pour une prothèse de main accessible, fiable et réparable facilement, Nicolas fait avancer la vision du handicap et son acceptation dans la société.